Florian Wirtz, Liverpool için yola çıktı!

Liverpool uzun süredir gündeminde olan Florian Wirtz transferini bitirmek üzere.Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncunun transferi için geçen hafta anlaşmaya varıldı. Florian Wirtz ve ailesinin planlandığı gibi bugün Liverpool'a doğru yola çıktığı bildirildi.Liverpool'un 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.Florian Wirtz'in yeni takımında yıllık yaklaşık 12 milyon euro civarında net ücret kazanacağı konuşuluyor.Ayrıca Liverpool'un, Florian Wirtz transferiyle kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedelini ödemesi bekleniyor.İngiltere temsilcisinin, genç yıldız için Bayer Leverkusen'e 116 milyon sterlin (yaklaşık 136 milyon euro) seviyesinde bir ödeme yapacağı konuşuluyor.Kırmızılar'da şu anki bonservis rekoru, 2022 yazında Benfica'dan bonuslarla birlikte yaklaşık 100 milyon euroya transfer edilen Darwin Nunez'e ait. 23 yaşındaki Uruguaylı forvet, bu alanda zirvede yer alıyor.Geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla 45 resmi karşılaşmaya çıkan Wirtz, 16 gol atarken 14 de asist yaptı. 21 yaşındaki oyuncu, Liverpool'a imza atması halinde kariyerinde ilk kez Almanya dışına çıkmış olacak.