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EuroLeague'de beklenen değişiklik resmileşti!

THY EuroLeague, tarihte ilk kez 20 takımla oynanacak.

calendar 19 Haziran 2025 16:09 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 16:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de beklenen değişiklik resmileşti!
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THY EuroLeague'de beklenen değişiklik gerçekleşti.

THY EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, turnuva gelecek sezon 20 takımla oynanacak. EuroLeague, tarihinde ilk kez 20 takımla oynanacak. EuroLeague'in açıklamasında, "Tarihte ilk kez 20 takım EuroLeague'de zafer için mücadele edecek. Avrupa basketbolunda heyecan verici yeni bir dönem başlıyor." denildi.

Gelecek sezon EuroLeague'de Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, mücadele edecek.


EuroLeague'de yeni sezon 30 Eylül'de başlayacak ve şampiyon 24 Mayıs 2026'da belli olacak.

İşte EuroLeague'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar:


Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes
Monaco
Baskonia
Kızılyıldız
Dubai Basketbol
Emporio Armani Milano
Barcelona
Bayern Münih
Hapoel Tel Aviv
ASVEL
Maccabi Tel Aviv
Olympiacos
Panathinaikos
Paris
Partizan
Real Madrid
Valencia
Bologna
Zalgiris Kaunas






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