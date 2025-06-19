Liverpool'dan Alexander Isak için dev teklif!

Liverpool, Alexander Isak için Newcastle United'a rekor bir bonservis bedeli önermeyi planlıyor.



Florian Wirtz'i kadrosuna katmaya yaklaşan Merseyside ekibi bir diğer yıldızı daha transfer etmek istiyor.



100 MİLYON EURO



Give Me Sport'un haberine göre; Liverpool, İsveçli golcü için 100 milyon € bonservis bedeli + bonuslar değerinde bir transfer teklifi yapmayı planlıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Newcastle United ile 42 maçta görev alan Isak, 27 gol 6 asistlik katkı sağladı.



