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Liverpool'dan Alexander Isak için dev teklif!

Liverpool, Newcastle United forması giyen Alexander Isak'ı kadrosuna katmak için 100 milyon Euro + bonuslar içeren rekor bir teklif hazırlıyor.

calendar 19 Haziran 2025 15:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Alexander Isak için dev teklif!
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Liverpool, Alexander Isak için Newcastle United'a rekor bir bonservis bedeli önermeyi planlıyor.

Florian Wirtz'i kadrosuna katmaya yaklaşan Merseyside ekibi bir diğer yıldızı daha transfer etmek istiyor.

100 MİLYON EURO

Give Me Sport'un haberine göre; Liverpool, İsveçli golcü için 100 milyon € bonservis bedeli + bonuslar değerinde bir transfer teklifi yapmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Newcastle United ile 42 maçta görev alan Isak, 27 gol 6 asistlik katkı sağladı.


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