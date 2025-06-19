İşte BKT Avrupa Kupası'na katılacak takımlar!

Basketbolda BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezonda yer alacak takımlar ile maç takvimi onaylandı.BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak ve şampiyon 28 Nisan veya 1 Mayıs 2026'da belli olacak.Türkiye'dennin mücadele eceği ligde yeni sezonda yer alacak takımlar şöyle: