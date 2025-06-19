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Fenerbahçe'den Lucas Vazquez'e resmi teklif iddiası!

Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in, İspanyol yıldıza resmi teklif yaptığı iddia edildi.

calendar 19 Haziran 2025 21:35 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 22:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Lucas Vazquez'e resmi teklif iddiası!
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Bright Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kyle Walker görüşmelerinden sonuç alamayınca rotasını Real Madrid'den Lucas Vazquez'e çevirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 30 Haziran'da Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek ve bonservisini eline alacak olan İspanyol sağ kanat-bek Lucas Vazquez'e resmi teklif yaptı.

REAL MADRİD PERFORMANSI


2015 yazından bu yana Real Madrid'in başarısı için ter döken Vazquez, eflatun-beyazlılarla 401 maça çıktı ve bu süreçte 38 gol atıp 73 de asist yaptı.

Deneyimli futbolcu, kariyerinin büyük kısmında sağ kanatta oynadıktan sonra özellikle son yıllarda daha çok sağ bekte görev alıyor. 

 

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