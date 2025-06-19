19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
19:00
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
22:00
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
01:00
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Tijanic, Göztepe'de devam ediyor

Göztepe, Sloven futbolcunun kalmasını istiyor, Tijanic de Göztepe'de mutlu.

calendar 19 Haziran 2025 14:34 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 15:45
Haber: DHA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Tijanic, Göztepe'de devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe'de orta saha oyuncusu David Tijanic takımda kalacak.

Geçen sezon Göztepe'nin gol yollarında önemli kozu olan Sloven futbolcunun şu anlık gönderilme durumunun olmadığı ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da Tijanic için yönetime kalsın raporu verdiği kaydedildi.

Süper Lig'de sergilediği performansla Slovenya Mill Takımı'na davet edilen ancak sezon sonuna doğru yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Tijanic de Göztepe'de mutlu olduğunu kurmaylara bildirildi. Tijanic geçen sezon Süper Lig'de 33 maça çıktı. 22 kez ilk 11'de görev yapan 27 yaşındaki futbolcu 5 gol atıp, 9 da asist yaptı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.