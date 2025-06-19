Gökhan Karagöl, Sivasspor Kulübü başkanlığı için adaylığını açıkladı

Sivasspor Kulübünün eski yöneticilerinden Gökhan Karagöl, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.Karagöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük bir sorumluluk ve heyecanla 28 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda Sivasspor Kulübü başkanlığına aday olduğunu bildirdi.Bu sezonun vefa sezonu olacağını belirten Karagöl, "Şehir, camia, dünyanın dört bir yanındaki Sivaslılar olarak birlikte ve beraber olma vaktidir. Çünkü Sivasspor yalnızca bir futbol takımı değil, bu şehrin alın teri, umudu ve onurudur. Sivasspor'un yalnızca bir başkan ile yönetim kuruluna değil, her Sivaslının yüreğine ve sevgisine ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.Karagöl, camiadan destek isteyerek, şunları kaydetti:Gökhan Karagöl, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u da makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.