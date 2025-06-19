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Gökhan Karagöl, Sivasspor Kulübü başkanlığı için adaylığını açıkladı

Sivasspor'un eski yöneticilerinden Gökhan Karagöl, 28 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayarak camiaya birlik ve destek çağrısı yaptı.

calendar 19 Haziran 2025 21:48
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Gökhan Karagöl, Sivasspor Kulübü başkanlığı için adaylığını açıkladı
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Sivasspor Kulübünün eski yöneticilerinden Gökhan Karagöl, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Karagöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük bir sorumluluk ve heyecanla 28 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda Sivasspor Kulübü başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

Bu sezonun vefa sezonu olacağını belirten Karagöl, "Şehir, camia, dünyanın dört bir yanındaki Sivaslılar olarak birlikte ve beraber olma vaktidir. Çünkü Sivasspor yalnızca bir futbol takımı değil, bu şehrin alın teri, umudu ve onurudur. Sivasspor'un yalnızca bir başkan ile yönetim kuruluna değil, her Sivaslının yüreğine ve sevgisine ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.


Karagöl, camiadan destek isteyerek, şunları kaydetti:

"Sivasspor'u hak ettiği ve en çok yakıştığı yer olan Süper Lig'e en kısa sürede yeniden taşımak yalnızca bizlerin değil, tüm Sivas'ın ortak hedefidir. Bu uğurda, şehrimizle omuz omuza, el ele vererek takımımızı mücadele gücü yüksek ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturacağız. Bu mücadele sadece yönetimin değil, 7'den 70'e her Sivaslının mücadelesi olacaktır. Bu sezon en büyük transferimiz birbirimize olan inancımızdır. Sivasspor'umuzun kuruluşunun 58. yıl dönümünde şimdi yeniden bir olma, birlik olma, beraber olma zamanı. Çünkü birlikteysek güçlüyüz ve bu güç, Yiğidolar'ın geleceğini yeniden yazacaktır. Yiğit düştüğü yerden kalkacaktır. Daha güçlü, daha kararlı ve daha inançlı olarak."

Gökhan Karagöl, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u da makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.


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