19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
0-030'
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
22:00
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
01:00
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

TFF Futsal Ligi'nde şampiyon Vangölü Sportif Faaliyetler oldu

TFF Futsal Ligi final serisinde Kocaeli Osmanlı 41 Spor'u 2-1 ile geçen Vangölü Sportif Faaliyetler, şampiyon olarak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

calendar 19 Haziran 2025 18:51
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
TFF Futsal Ligi'nde şampiyon Vangölü Sportif Faaliyetler oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF Futsal Ligi'nin final serisinde Kocaeli Osmanlı 41 Spor'a 2-1 üstünlük sağlayan Vangölü Sportif Faaliyetler şampiyonluğa uzandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu'nda oynanan serinin üçüncü ve son maçını 4-1 kazanan Van temsilcisi, durumu 2-1 yaparak şampiyon oldu.

Van Yüzüncü Yıl Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını Vangölü Sportif Faaliyetler 10-8 kazanırken, ikinci karşılaşma ise Kocaeli ekibinin 7-6 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.


Son müsabakanın ardından düzenlenen törende Vangölü Sportif Faaliyetler'e kupasını Futsal Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya takdim etti.

Vangölü Sportif Faaliyetler, TFF Futsal Ligi şampiyonu olarak Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.