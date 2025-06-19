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ABB Fomget'in rakipleri belli oluyor

24 Haziran Salı günü, Turkcell Süper Ligi Kadınlar şampiyonu ABB Fomget'in, Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu rakipleri belli olacak.

calendar 19 Haziran 2025 17:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABB Fomget'in rakipleri belli oluyor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundaki rakibi, 24 Haziran Salı günü belli olacak.

Kulübün açıklamasına göre, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

Kura çekiminde ABB FOMGET'i kulüp başkanı Yalçın Demirkol temsil edecek.


ABB FOMGET'in muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlar şöyle:

Gintra (Litvanya), Racing FC Union (Lüksemburg), Breznica (Karadağ), Kiryat Gat (İsrail), Flora Tallinn (Estonya), Lanchkhuti (Gürcistan), CSF Anenii Noi (Moldova), NSA Sofia (Bulgaristan), Spartak Myjava (Slovakya), Mitrovica (Kosova), Ljuboten (Kuzey Makedonya), Agram Zagreb (Hırvatistan), AEK (Yunanistan), Athlone Town (İrlanda), Swieqi United (Malta), Riga FC (Letonya), Cliftonville (Kuzey İrlanda), Cardiff City (Galler), Pyunik (Ermenistan), NSI Runavik (Faroe Adaları), Neftçi (Azerbaycan).


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