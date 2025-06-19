Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Forvet hattına net bir takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer, bir dönem formasını terleten Paul Onuachu için bu sefer bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti.
ANLAŞMA TAMAM
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, Nijeryalı forvet Paul Onuachu için Southampton ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaştı.
Haberde, kişisel şartlar için ise görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?
Trabzonspor Başka Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız" ifadelerini kullanmıştı.
28 MAÇTA FORMA GİYDİ
Paul Onuachu, geride bıraktığımız sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıktı. Nijeryalı forvet söz konusu 28 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Beklediği forma istikrarını bulamayan Onuachu, bin 108 dakika sahada kaldı.
SÜPER LİG'DE 15 GOL ATTI
Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun Süper Lig'de 21 maçta 15 gol atmıştı.
Forvet hattına net bir takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer, bir dönem formasını terleten Paul Onuachu için bu sefer bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti.
ANLAŞMA TAMAM
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, Nijeryalı forvet Paul Onuachu için Southampton ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaştı.
Haberde, kişisel şartlar için ise görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?
Trabzonspor Başka Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız" ifadelerini kullanmıştı.
28 MAÇTA FORMA GİYDİ
Paul Onuachu, geride bıraktığımız sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıktı. Nijeryalı forvet söz konusu 28 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Beklediği forma istikrarını bulamayan Onuachu, bin 108 dakika sahada kaldı.
SÜPER LİG'DE 15 GOL ATTI
Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun Süper Lig'de 21 maçta 15 gol atmıştı.
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