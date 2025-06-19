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Elizabeth Williams Galatasaray'da

Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadrosuna yeni bir ekleme yaptı.

calendar 19 Haziran 2025 15:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Elizabeth Williams Galatasaray'da
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Williams, kariyerinde daha önce Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ formaları giymişti.


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