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Messi'li Inter Miami, Porto engelini aştı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Inter Miami, Porto'yu 2-1 mağlup etti.

calendar 20 Haziran 2025 00:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Messi'li Inter Miami, Porto engelini aştı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında ABD ekibi Inter Miami ile Portekiz ekibi Porto karşı karşıya geldi. 

Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadele, Inter Miami'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. 

Inter Miami'nin golleri, 47. dakikada Telasco Segovia ve 54. dakikada Lionel Messi'den geldi. Porto'nun tek golünü ise 8. dakikada penaltıdan Samu kaydetti.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Deniz Gül 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Grupta bir sonraki maçta Inter Miami, 24 Haziran'da Palmeiras ile karşı karşıya gelecek. Porto da aynı tarihte El Ahli ile kozlarını paylaşacak.

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