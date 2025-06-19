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Voleybol: Kadınlar FIVB Milletler Ligi

FIVB Milletler Ligi'nde Belçika ile Dominik Cumhuriyeti kozlarını paylaştı.

calendar 19 Haziran 2025 18:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol: Kadınlar FIVB Milletler Ligi
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- Belçika: 0 - Dominik Cumhuriyeti: 3
 
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Nicholas Cassado (Arjantin), Erdal Akıncı (Türkiye)

Belçika: Demeyer, Martin, Lemmens, Van Avermaet, Van Sas, Herbots (Rampelberg, Radovic, Koulberg, Nagels, Verhelst, Van Elsen, Fransen)

Dominik Cumhuriyeti: Arias, B. Martinez, Gaila, A. Rodriguez, Pena Isabel, Gonzalez (Y. Rodriguez, Puente, Caraballo, Tapia, Marte)

Setler: 14-25, 18-25, 25-27

Süre: 84 dakika 

İSTANBUL (AA) - 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Dominik Cumhuriyeti, Belçika'yı 3-0 yendi.

Dominik Cumhuriyeti organizasyonda 3. galibiyetini elde ederken, Belçika ise 5. kez mağlup oldu.


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