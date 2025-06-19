Inter Miami - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda heyecan dorukta! Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile Portekiz'in köklü kulübü Porto 19 Haziran 2025 Perşembe günü karşı karşıya geliyor.

Grupta ilk maçlarında golsüz beraberlikle ayrılan iki ekip bu kez mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele, hem grup sıralaması hem de çeyrek final yolunda büyük önem taşıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda oynanacak Inter Miami - Porto karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Inter Miami - Porto maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı zamanda TRT'nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden de karşılaşma eş zamanlı olarak takip edilebilecek.

Yayınlar şifresiz ve canlı olarak sunulacak. Maç Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde yer alan Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

Inter Miami ile Porto arasındaki kritik mücadele 19 Haziran 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın akşam saat 22.00'de başlayacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın grup aşamasındaki ikinci maç, grupta sıralamayı belirleyecek önemli bir sınav olaak. Her iki takım da ilk maçlarını 0-0 tamamlayarak grupta 1'er puana sahip.