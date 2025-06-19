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Hull City'de Joao Pedro ile yollar ayrıldı!

Hull City, 33 yaşındaki Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

calendar 19 Haziran 2025 18:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City'de Joao Pedro ile yollar ayrıldı!
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine başka bir kulvarda devam edebilmesi için sözleşmenin sona erdirildiği belirtildi. Joao Pedro, geçtiğimiz Eylül ayında serbest oyuncu statüsünde Hull City kadrosuna katılmıştı.

Deneyimli oyuncu, İngiliz temsilcisinde geçirdiği sürede toplam 36 resmi maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hull City, Pedro'ya MKM Stadyumu'ndaki katkılarından ötürü teşekkür ederken, kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.


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