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Filenin Sultanları durdurulamıyor: 6'da 6!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Kadınlar VNL İstanbul Etabı'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı.

calendar 19 Haziran 2025 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 21:21
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları durdurulamıyor: 6'da 6!
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Kanada ile karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazandı.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 6'da 6 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Kanada ise dördüncü yenilgisini yaşadı.


Mücadeleye iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Vargas'ın servis turunda ay-yıldızlıların skoru 7-2'ye getirmesiyle Kanada mola aldı. Defansta da etkili olmayı sürdüren Türkiye, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci set, uzun rallilere sahne oldu. Kanada, Smrek'in hücumlarıyla etkili olmaya çalışsa da ay-yıldızlı takım, oyuna ağırlığını koyarak seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Başa baş geçen üçüncü sette üstünlük zaman zaman el değiştirse de Türkiye, son seti de 26-24'lük skorla önde bitirdi ve müsabakayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas 20, Ebrar Karakurt ise 11 sayı kaydetti.

Milliler, turnuvadaki 7. müsabakasında 21 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Wael Kandil (Mısır), Sonja Simonovska (Karadağ)

Kanada: Mitrovic, Allard, Maglio, Thokboum, Smrek, Guezen (Georgiadis, Pelland, Howe, Borowski, Watson, Johnson, Andrews)

Türkiye: Meliha Diken, Vargas, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Berka Buse Özden, Elif Şahin, Saliha Şahin)

Setler: 16-25, 18-25, 24-26

Süre: 84 dakika


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