"BU TARAFTARIN ÖNÜNDE SAVAŞMAKTAN KAÇAMAM"

KAYSERİSPOR MAÇINDA NELER YAPTI?

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Wolverhampton'daki sözleşmesinin bitmesi sonrasında transfer ettiği Romain Saiss, siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk maçına çıktı. Saiss, Beşiktaş taraftarlarına hayran kaldı.Faslı stoper takıma tam destek veren 35 bin kadar taraftar ve ambiyans için, "Bu taraftarın önünde savaşmaktan kesinlikle kaçamam, kaçamazsınız" ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida'nın ayrılması sonrasında savunma hattının yeni lideri olan Romain Saiss, Kayserispor maçında 1 şut atarken 2 şut pası verdi. Topla 70 kez buluşan Saiss, 62 kez topu olumlu kullandı ve pas isabetinde de yüzde 83.9 oran yakaladı. 1 kez top kapan 90 dakika sahada kaldı ve sarı kartla maçı tamamladı.