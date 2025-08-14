Romulo transferinde geri sayım: Leipzig!

Göztepe forması giyen Romulo'nun, Leipzig'e transferinde geri sayıma geçildi.Romulo, Alman ekibine transferini tamamlamak için perşembe sabah erken saatlerde Almanya'ya gitti.Almanya'ya giden ve Leipzig için sağlık kontrollerinden geçen Romulo, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Alman ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak.Brezilyalı futbolcu, transferinde pürüz yaşanmaması durumunda cumartesi günü Sandhausen ile oynanacak maçta kadroda yer alabilir.Leipzig, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Göztepe'ye 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Göztepe'nin sonraki satıştan da yüzde 10 pay hakkı bulunuyor.Göztepe forması altında geçen sezon 33 maçta süre bulan Romulo, 17 gol attı ve 10 asist yaptı.