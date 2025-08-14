14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-155'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Romulo transferinde geri sayım: Leipzig!

Almanya'ya giden ve Leipzig için sağlık kontrollerinden geçen Romulo, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Alman ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

calendar 14 Ağustos 2025 16:31 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 16:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Romulo transferinde geri sayım: Leipzig!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Göztepe forması giyen Romulo'nun, Leipzig'e transferinde geri sayıma geçildi.

ALMANYA'YA GİTTİ

Romulo, Alman ekibine transferini tamamlamak için perşembe sabah erken saatlerde Almanya'ya gitti.

Almanya'ya giden ve Leipzig için sağlık kontrollerinden geçen Romulo, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Alman ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

GÖZTEPE'NİN KAZANACAĞI RAKAM


Brezilyalı futbolcu, transferinde pürüz yaşanmaması durumunda cumartesi günü Sandhausen ile oynanacak maçta kadroda yer alabilir.

Leipzig, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Göztepe'ye 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Göztepe'nin sonraki satıştan da yüzde 10 pay hakkı bulunuyor.

Göztepe forması altında geçen sezon 33 maçta süre bulan Romulo, 17 gol attı ve 10 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.