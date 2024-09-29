Roma açıldı: 2'de 2!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Roma, konuk ettiği Venezia'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Roma açıldı: 2'de 2!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2024 18:27
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Roma, Venezia'yı konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. 
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Bryan Cristante ve 83. dakikada Niccolo Pisilli kaydetti.

Venezia'nın tek golü ise 44. dakikada Joel Pohjanpalo'dan geldi.

Geçen hafta sezonun ilk galbiiyetini alan Roma, bu sonuçla birlikte 2'de 2 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Venezia ise 4 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Roma, Monza'ya konuk olacak. Venezia ise deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery