Ramazan Civelek: 'Çağdaş Hocam! Çok şanslıyız'

Yukatel Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Ramazan Civelek, Spor Toto Süper Lig'de verilen 2022 FIFA Dünya Kupası arasına iyi bir konumda girdiklerini söyledi.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren sarı-kırmızılı ekipte kanat oyuncusu Ramazan Civelek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Sezon başında transfer tahtası kapalı olduğu için takıma takviye yapamayan Kayserispor, Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Dünya Kupası arasına 23 puanla 6. sırada girdi.



İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Ramazan, "Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kamp süreci bizim için iyi gidiyor. Araya iyi bir yerde girdiğimizi düşünüyorum. İyi bir izinle güzel bir şekilde dinlendikten sonra kamptayız. Oynadığımız ilk hazırlık maçını kazandık. Burada iki maç daha yapacağız. Fiziksel olarak biraz yorulsak da bunun olması normal. Lige iyi hazırlanarak kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz." diye konuştu.



Sezonun geride kalan bölümünde yakaladıkları performansa değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Bence kuvvetli bir oyunumuz var. Bu kamp da bizim açımızdan iyi olacak. Hocamız, artık futbolumuzun üzerine koymamız gerektiğini düşünüyor. Biz de öyle düşünüyoruz. Bu ara oyunumuzun üstüne koyabilmemiz adına iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.



"Bence yeterli bir takımımız vardı"



Ramazan Civelek, kulüp transfer yapamamasına rağmen iyi bir kadroya sahip olduklarını aktararak, oyun güçleri sayesinde başarıyı yakaladıklarını dile getirdi.



Dünya Kupası arasından sonra da performanslarını sürdürmek istediklerini vurgulayan sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:



"Bence yeterli bir takımımız vardı. Bunu sezon başında da biliyorduk. Her mevkide 2-3 alternatifimiz vardı. Bazı oyuncularımız 2-3 mevkide oynayabiliyordu. Bu da bizi olumlu etkiledi. Biz, işin olumsuz tarafından ziyade olumlu tarafına bakmayı seçtik. Çağdaş hoca gibi birine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bir oyun sistemi var. Bunu bütün oyunculara aşılamaya çalışıyor. Kimin oynayıp oynamadığı hiç fark etmiyor. O yüzden şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Ligi şu ana kadar iyi götürdüğümüzü düşünüyoruz. Aradan sonra da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz."



Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta forma giyen ve 2 gol atan Ramazan, kendi performansıyla ilgili, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sezona ilk 11 olarak başlamadım ama sonralarda 11'e döndüm. Birkaç mevkide oynayabiliyorum. Hocam da beni farklı yerlerde değerlendirmeye çalışıyor. Bu dönemde birkaç mevkide oynayabilen futbolcuların bulunması hocalar için de bir şans. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu bana." değerlendirmesinde bulundu.



"Onur ile oynarken keyif alıyorum"



Ramazan Civelek, adı sık sık transfer haberlerinde yer alan takım arkadaşı Onur Bulut'u övdü.



Genç oyuncunun son 2 sezonu iyi geçirdiğine değinen Ramazan, "Onur ile oynarken keyif alıyorum. Onun da benimle oynadığı için keyif aldığını düşünüyorum. Onun için 2 sezondur işler iyi gidiyor. A Milli Takım'a kadar yükseldi. Onun adına da çok mutluyum. Umarım bu süreç Onur adına devam eder." şeklinde görüş belirtti.



Kendi hedefinin de A Milli Takım'a gidecek performansı sergilemek olduğunu aktaran tecrübeli kanat oyuncusu, "Kayserispor ile olan sözleşmemi iki sene uzattım. Şu andaki tek düşüncem Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda en iyisini yapabilmek. Kayserispor'da yakaladığım başarılarla A Milli Takım'a gitmek istiyorum. Her Türk futbolcu, milli formayı giymek ister. Gelecekte inşallah bunu yakalarım." diyerek sözlerini tamamladı.





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