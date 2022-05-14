Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Montpelliler deplasmanına konuk oldu. Ligin 37. haftasında oynanan karşılaşmayı PSG, 4-0'lık sonuçla kazandı.



PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. ve 20. dakikada Lionel Messi, 26. dakikada Angel Di Maria ve 60. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.



Şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden PSG, bu sonuçla 83 puana yükseldi. Montpellier, 43 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSG, Metz ile karşılaşacak. Montpellier, Angers deplasmanına gidecek.





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