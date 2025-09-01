Premier Lig kulüpleri, Kolo Muani'nin peşinde!

calendar 01 Eylül 2025 11:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris Saint-Germain'in Fransız forveti Randal Kolo Muani'ye Premier Lig'den üç talip birden çıktı.
 
Fransa basınından L'Equipe'in haberine göre, Tottenham, Aston Villa ve Newcastle United, 26 yaşındaki golcüyü kadrolarına katmak için girişimlerde bulunuyor.
 
İki sezon önce Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euro'ya PSG'ye transfer olan Kolo Muani, Paris ekibinde beklentilerin altında kalmıştı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Premier Lig kulüplerinin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
 
Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor.
