Para atlet Serkan Yıldırım Paris 2024'te yarışacak

Dünya Para Atletizm Federasyonunun sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına, Alman mahkemesinde itiraz eden milli sporcu Serkan Yıldırım hukuk mücadelesini kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Para atlet Serkan Yıldırım Paris 2024'te yarışacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2024 13:43

Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına Alman mahkemesinde itiraz eden milli paralimpik sporcu Serkan Yıldırım, hukuk mücadelesini kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarışma listesine girdi.

Para atletizmde erkekler 100 ve 400 metre T12 kategorisinde dünya şampiyonluğu bulunan Serkan Yıldırım hakkında haziran ayından bu yana süren sınıflandırma problemi çözüldü.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden (TMPK) yapılan açıklamada, "Haziran ayında Uluslararası Paralimpik Komitesine (IPC) bağlı WPA'nın başlattığı süreçle sporcumuzun onaylanmış sınıflandırması, sebebini bilmediğimiz gerekçelerle tekrar incelemeye alınarak sınıflandırma durumunun 'inceleniyor' olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacağı bilgisi verilmişti. IPC ve WPA'daki yetkili tüm mercilere TMPK olarak itirazımızı yapıp başvurularda bulunsak da girişimlerimiz sonuçsuz kalınca Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde avukatlarımız aracılığıyla dava açtık. 29 Ağustos 2024 TSİ 20.38'de mahkeme kararıyla haklılığımız ispatlandı ve sporcumuz Serkan Yıldırım'ın Paris 2024'te yarıştırılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Mahkemenin Serkan lehine verdiği kararın emsal teşkil edeceği belirtilen açıklamada "Serkan Yıldırım'ın mahkemedeki zaferini madalya hatta madalyalarla taçlandırdığı bir Paralimpik Oyunlar olmasını temenni ederiz." denildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery