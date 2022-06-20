Paletli Yüzme Genç Milli Takımı Polonya'ya gitti

Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi, Polonya'ya gitti.



Poznan kentinde yarın başlayacak şampiyona 25 Haziran Cumartesi günü sona erecek.



Federasyon başkanı Oğuz Aydın tarafından Polonya'ya uğurlanan milli takım kafilesinde, antrenörler Ali Enes Sır ve Reşit Çevir ile sporcular Adasu Ramazanoğlu, Irmak Ertemel, Kaan Efe Kaya ve Muhammet Ali Şahin yer alıyor.









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