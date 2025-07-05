Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, Çekya'dan 3'ü altın 5 madalyayla döndü

Çekya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde mücadele eden Özel Sporcular Milli Takımı, 3 altın ve 2 gümüş madalyayla yurda döndü.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Olomouc kentinde gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı ekip, katıldığı 5 sporcunun hepsiyle madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.Çekya'da 400 metre kadınlarda Aysel Önder 56.41'lik derecesiyle altın, Reyhan Taşdelen ise (400 metre) 59.13'lük derecesiyle gümüş, Esra Bayrak uzun atlamada 5,68 metrelik derecesiyle altın, Fatma Damla Altın ise (uzun atlama) 5,64 metrelik atlayışıyla gümüş ve Ebrar Keskin de gülle atmada 12,78 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.Elde ettikleri bu başarılarla milli atletler, 27 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.