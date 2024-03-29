Oyuncusuyle ilişkisi yüzünden görevinden alındı!

Leicester kadın futbol takımı teknik direktörü Willie Kirk, takımdaki kadın oyuncusuyla ilişkisi nedeniyle görevinden alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Oyuncusuyle ilişkisi yüzünden görevinden alındı!
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29 Mart 2024 14:31
Son güncelleme 29 Mart 2024 14:34
Leicester kadın futbol takımını çalıştıran Willie Kirk, takımdaki kadın oyuncularından birisiyle ilişki yaşadığı için görevinden alındı. 

Leicester yaptığı açıklamada, "Willie'nin kulübün davranış kurallarını, bu pozisyondaki görev süresinin artık kabul edilemeyecek derecede ihlal ettiği tespit edildi. Bu nedenle Willie görevinden alındı." ifadeleri kullanıldı. 

TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Daha önce çıkan iddialar üzerine 45 yaşındaki teknik adama soruşturma açılmış ve soruşturma sırasında kulüpten uzaklaştırma cezası verilmişti. İskoç teknik adam, son üç maçta takımının başında olamadı.

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