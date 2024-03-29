Oyuncusuyle ilişkisi yüzünden görevinden alındı!

Leicester kadın futbol takımını çalıştıran Willie Kirk, takımdaki kadın oyuncularından birisiyle ilişki yaşadığı için görevinden alındı.



Leicester yaptığı açıklamada, "Willie'nin kulübün davranış kurallarını, bu pozisyondaki görev süresinin artık kabul edilemeyecek derecede ihlal ettiği tespit edildi. Bu nedenle Willie görevinden alındı." ifadeleri kullanıldı.



TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILMIŞTI



Daha önce çıkan iddialar üzerine 45 yaşındaki teknik adama soruşturma açılmış ve soruşturma sırasında kulüpten uzaklaştırma cezası verilmişti. İskoç teknik adam, son üç maçta takımının başında olamadı.



