Osimhen'in son talibi: Real Madrid

Galatasaray'da mükemmel bir sezon geçiren Victor Osimhen sezon sonunun yaklaşmasıyla Avrupa devlerini birer birer peşine takmaya başladı. İddialara göre son talip Real Madrid...

, Fotoğraf; AA
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Osimhen'in son talibi: Real Madrid
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19 Nisan 2025 14:56
Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Victor Osimhen, kulübüyle yaşadığı gerilim sonrası transfer listelerinin en üst sırasına yerleşmişti.

Chelsea'nin kapısından dönen Nijeryalı golcü, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti.

Osimhen, Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam etti.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon Euro'nun altına düşürmeyi düşünmüyor.

'REAL MADRID İÇİN 75 MİLYON EURO SORUN DEĞİL'

Fichajes'te yer alan habere göre; 26 yaşındaki isim güçlü fiziği, yüksek gol yüzdesi ve patlayıcı performansıyla Real Madrid'in ilgisini çekti. 75 milyon Euro'luk bonservis, Real Madrid için caydırıcı değil...

FLORENTINO PEREZ, ÜST DÜZEY 9 ARIYOR

Florentino Perez'in önceliği takıma üst düzey bir "9 numara" kazandırmak.

Los Galacticos, yeni sezonda takıma doğrudan katkı sağlayacak, skoru değiştirebilecek bir golcü arıyor. Osimhen, gençliği ve bitiriciliğiyle bu ihtiyacı karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak görülüyor.

AVRUPA DEVLERİYLE REKABET BAŞLADI

Osimhen için Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü sıraya girmiş durumda. Ancak Real Madrid'in sportif başarıları, istikrarı ve ekonomik gücü, transferde elini güçlendiren faktörler arasında. Eğer şartlar oluşursa, Real Madrid bu yaz Avrupa futbolunun en çok konuşulan forvetlerinden biri olan Osimhen'i Santiago Bernabeu'ya getirebilir.

Osimhen transferi; Real Madrid için sadece bir takviye değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. 

 
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