Ömer Erdoğan: "Performans sevindirici"

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulunud.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ömer Erdoğan: 'Performans sevindirici'
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19 Ağustos 2023 23:07
Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, saha zemininin iki takımında oyununu etkilediğini kaydetti.

İlhan Palut'un oyun anlayışını iyi bildiklerini değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"İlhan hoca pas oyununu oynatmaya çalışıyor. İki takımında pas oyunu oynama şansı yoktu. Çok kötü bir zeminde maç oynandı. Maçın kalitesine de yansıdı. Deplasmanda bir puanla dönmek bizim adımıza sevindirici. İki haftada 4 puan topladık. Oyuncularımın doksan dakika disipline bağlı oyun içinde kalması sevindirici."

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