Galatasaray 'da gözündeki problem tamamen giderilen ve sahalara geri dönmeye hazırlanan Omar Elabdellaoui için yeni bir yol haritası belirlendi.



1 yıldır futboldan uzak kalan tecrübeli sağ bekin, düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanacağı ve gelecek sezondan itibaren yeniden Galatasaray kadrosuna katılacağı belirtildi.



Omar'a şimdiden Süper Lig 'den birçok kulübün talip olduğu ve bu konuda son sözü Fatih Terim'in söyleyeceği kaydedildi.



