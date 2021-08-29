Olimpiu Morutan

"TÜRKİYE'DE ÇOK İŞ YAPAR"

Erman Toroğlu

Rıdvan Dilmen

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçadamga vurdu.Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi olan 21 yaşındaki Rumen futbolcu, Kasımpaşa maçındaki performansıyla çok konuşulan isim oldu.Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya attığı ilk golde vatandaşı Alexandru Cicaldau'ya asist yapan Morutan, ikinci golden önce de kaleye çok sert bir şut çekti ve kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi.Olimpiu Morutan için" yorumunu yaparken;ise "" ifadelerini kullandıSarı-kırmızılı takımın hücum organizasyonlarında önemli işler yapan Morutan sosyal medyada da en çok konuşulan isim oldu. İşte bazı yorumlar...