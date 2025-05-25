İngiltere Premier Lig'de son hafta maçında Newcastle United ile Everton karşı karşıya geldi. Sahasında 2-0 kaybeden Newcastle, Aston Villa'nın Manchester United'a kaybetmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi bileti aldı.
Everton'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 65. dakikada Carlos Alcaraz kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Everton 48 puanla ligi 13. sırada bitirdi.
Newcastle United sahasında son maçı kaybetmesine rağmen 66 puanla beşinci oldu ve adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
Everton'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 65. dakikada Carlos Alcaraz kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Everton 48 puanla ligi 13. sırada bitirdi.
Newcastle United sahasında son maçı kaybetmesine rağmen 66 puanla beşinci oldu ve adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
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