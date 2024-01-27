Newcastle rahat kazandı kupada turu atladı

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Newcastle United deplasmanda Fulham'ı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle rahat kazandı kupada turu atladı
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27 Ocak 2024 23:56
İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Newcastle United deplasmanda Fulham'ı 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Sean Longstaff ve 61. dakikada Dan Burn kaydetti.

Newcastle United'ın bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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