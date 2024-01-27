İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Newcastle United deplasmanda Fulham'ı 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Sean Longstaff ve 61. dakikada Dan Burn kaydetti.
Newcastle United'ın bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Sean Longstaff ve 61. dakikada Dan Burn kaydetti.
Newcastle United'ın bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.