03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

NBA'de son şampiyon Oklahoma City 7'de 7 yaptı

Oklahoma City Thunder, NBA tarihinde üst üste iki sezona 7-0'lık seriyle başlangıç yapan üçüncü takım oldu- Luka Doncic'in 83. "triple double"ını yaptığı maçta Lakers, sahasında Heat'i 130-120 yendi

calendar 03 Kasım 2025 10:07 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 10:38
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de son şampiyon Oklahoma City 7'de 7 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 137-106 yenerek 7'de 7 yaptı.

Sezona iddialı başlayan Thunder, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 31 sayı farkla kazanırken, Pelicans bu sezon 6. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Thunder, NBA tarihinde üst üste iki sezona 7-0'lık seriyle başlangıç yapan üçüncü takım oldu. Daha önce Houston Rockets ve Boston Celtics bunu başarmıştı.


Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 2 ribaunt, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Isaiah Hartenstein 14 sayı, 15 ribaunt, 8 asist, Ajay Mitchell 10 sayı, 8 asistlik katkı sağladı.

Shai Gilgeous-Alexander, 79 maç üst üste en az 20 sayı atarak NBA tarihindeki en uzun üçüncü seri rekorunu Oscar Robinson ile paylaştı.

Zion Williamson'ın 20 sayı, 9 ribaunt, 6 sayıyla oynadığı Pelicans'ta ise, Trey Murphy 19, Jeremiah Fears 16 sayı kaydetti.

- Doncic'ten 83'üncü "triple double"

Los Angeles Lakers, sahasında Miami Heat'i 130-120 yenerek bu sezon 5. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta Luka Doncic, 29 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 83. "triple double"ını yaparken, Austin Reaves 26 sayı, 11 asist, Jake LaRavia ise 25 sayıyla oynadı.

Heat'te Jaime Jaquez Jr.'ın 31 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers ise deplasmanda Brooklyn Nets'i 129-105 mağlup etti.

14 dakika süre alan Adem Bona, mücadeleyi 2 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.