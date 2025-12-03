03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
Leeds United-Chelsea
23:15
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
Inter-Venezia
23:00
SSC Napoli-Cagliari
20:00
Atalanta-Genoa
17:00
Dundee United-Rangers
22:45
Celtic-Dundee FC
22:45
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
Liverpool-Sunderland
23:15
Wolves-N. Forest
22:30
İstanbulspor-Sarıyer
6-076'
Burnley-C.Palace
22:30
Brighton-Aston Villa
22:30
Arsenal-Brentford
22:30
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-181'
Eyüpspor-Adliyespor
3-177'
Muğlaspor-Bodrum FK
1-176'
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-376'
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Nazillispor, Nazilli'den çıkarıldı ve taşındı

Aydın'ın köklü kulüplerinden Nazillispor, stadının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapanmasının ardından tesislerden de çıkarılmasıyla ilçeden taşınmak zorunda kaldı.

calendar 03 Aralık 2025 14:14 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 14:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Daha önce adı Nazilli Belediyespor olup geçen yıl şirketleşmeye giden Nazillispor, kullandığı Haluk Alıcık Tesisleri'ni boşalttı.

Tesisin sahibi Nazilli Belediyesi'nin ödenmeyen kiralar nedeniyle tahliyesini talep ettiği kulüp, tahliye kararı kesinleşince ortada kaldı.

Belediye tarafından 8 yıl önce yaptırılıp 2017'de kapılarını açan, toplam 4 katlı kamp binası, 18 bin metrekarelik çim alan, fitnes salonu, sauna odası, buhar odası, yemekhane, toplantı odası, oyun salonu ve sinema salonu bulunan tesisi boşaltmak zorunda kalan Nazillispor'a komşu ilçeler sahip çıktı.

Nazilli ilçesini profesyonel ligde temsil eden tek kulüp Nazillispor'un sokakta kalması ilçedeki taraftarların içini sızlatırken, takıma kendi ilçesi yerine Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri sahip çıktı. Tahliye için verilen 15 günlük sürenin dolduğu Nazillispor tesisleri boşaltmaya başladı.

Nazillispor kafilesi, KYK tarafından boşaltılan ve Sultanhisar Belediyesi'ne devredilen 150 kişilik öğrenci yurdunda konaklayacak. Nazillispor antrenmanlarını Sultanhisar Atça Mahallesi'nde yapıp, ligdeki iç saha maçlarını da Kuyucak ilçesinin kırsal mahallesinde bulunan Pamukören Stadı'nda oynayacak. Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya yaşananlara tepki gösterirken, takıma destek olan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'ye teşekkür etti.


ÖZKAN KILIÇ DÖNEMİ

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon galibiyetsiz amatöre düşme hattında yer alıp teknik heyette sürekli değişikliğe giden Nazillispor'da Özkan Kılıç dönemi başladı. Sezon içinde ikinci kez göreve gelen Yüksel Yeşilova'nın tek maça çıkıp ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özkan Kılıç getirildi. Sezonun ilk 11 haftasında yalnızca 2 puan toplayabilen Nazillispor, 9 mağlubiyet, 2 beraberlikle grubun son sırasında bulunuyor.



