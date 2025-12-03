Nazillispor, Nazilli'den çıkarıldı ve taşındı

Daha önce adı Nazilli Belediyespor olup geçen yıl şirketleşmeye giden Nazillispor, kullandığı Haluk Alıcık Tesisleri'ni boşalttı.Tesisin sahibi Nazilli Belediyesi'nin ödenmeyen kiralar nedeniyle tahliyesini talep ettiği kulüp, tahliye kararı kesinleşince ortada kaldı.Belediye tarafından 8 yıl önce yaptırılıp 2017'de kapılarını açan, toplam 4 katlı kamp binası, 18 bin metrekarelik çim alan, fitnes salonu, sauna odası, buhar odası, yemekhane, toplantı odası, oyun salonu ve sinema salonu bulunan tesisi boşaltmak zorunda kalan Nazillispor'a komşu ilçeler sahip çıktı.Nazilli ilçesini profesyonel ligde temsil eden tek kulüp Nazillispor'un sokakta kalması ilçedeki taraftarların içini sızlatırken, takıma kendi ilçesi yerine Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri sahip çıktı. Tahliye için verilen 15 günlük sürenin dolduğu Nazillispor tesisleri boşaltmaya başladı.Nazillispor kafilesi, KYK tarafından boşaltılan ve Sultanhisar Belediyesi'ne devredilen 150 kişilik öğrenci yurdunda konaklayacak. Nazillispor antrenmanlarını Sultanhisar Atça Mahallesi'nde yapıp, ligdeki iç saha maçlarını da Kuyucak ilçesinin kırsal mahallesinde bulunan Pamukören Stadı'nda oynayacak. Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya yaşananlara tepki gösterirken, takıma destek olan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'ye teşekkür etti.3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon galibiyetsiz amatöre düşme hattında yer alıp teknik heyette sürekli değişikliğe giden Nazillispor'da Özkan Kılıç dönemi başladı. Sezon içinde ikinci kez göreve gelen Yüksel Yeşilova'nın tek maça çıkıp ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özkan Kılıç getirildi. Sezonun ilk 11 haftasında yalnızca 2 puan toplayabilen Nazillispor, 9 mağlubiyet, 2 beraberlikle grubun son sırasında bulunuyor.