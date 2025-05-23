Oklahoma City Thunder'ın Kanadalı yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın (SGA) bu sezonun En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanması, aynı unvana sahip ilk Kanadalı olan eski süperstar Steve Nash'i gururlandırdı.



Ödül töreninde Gilgeous-Alexander, Nash'i basketbol kariyerine ilham veren isimlerden biri olarak anarken, 2005 ve 2006 yıllarının MVP'si olan Nash, duygularını bir video konferansla şu sözlerle paylaştı:



"Bu benim için dünyalara bedel. Böyle bir etki yaratmış olmak, iz bırakmak… Bundan daha büyük bir iltifat olabilir mi bilmiyorum."



Gilgeous-Alexander, MVP oylamasında 100 birincilik oyunun 71'ini alarak ödülün sahibi oldu. Ödülünü Perşembe gecesi, Oklahoma City Thunder'ın Batı Finalleri 2. maçında Minnesota Timberwolves'u ağırlamadan önce alacak.



Thunder, normal sezonda 68 galibiyetle NBA tarihine geçen bir fark ortalaması yakalamıştı. Gilgeous-Alexander da ligin en skorer ismi olmuştu.



Nash, "Shai şu an izlemekten en çok keyif aldığım oyuncu. Hem ülkesini hem kendini hem de takımını en iyi şekilde temsil ediyor." dedi.



Nash MVP ödülünü kazandığında SGA yalnızca 5-6 yaşındaydı. Ancak genç yaşlardan itibaren "Kanada'nın yeni basketbol yıldızı" olarak gösteriliyordu ve artık bu unvanı resmen kazandı.



Gilgeous-Alexander, aynı zamanda Kanada Milli Takımı'nın da önemli bir parçası. 2023 Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Kanada, bu başarıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmişti. Los Angeles 2028 hedefi de ufukta görünüyor.



Bu sezon NBA'de forma giyen 25 Kanadalı oyuncudan 7'si (SGA, Jamal Murray, RJ Barrett, Shaedon Sharpe, Bennedict Mathurin, Andrew Wiggins, Dillon Brooks) 1000 sayıyı geçerek rekor kırdı. ABD dışı hiçbir ülke bu sayıya yaklaşamadı.



SGA, "Nash temeli attı. O, tanıdığım ilk Kanadalı basketbolcuydu. Onun gibi birini görmeseydik NBA hayali çocukluğumuzda bu kadar gerçekçi olmayabilirdi." ifadelerini kullandı.



