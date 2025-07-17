Napoli'de Laurintisten şaşırtan açıklama: 'Batıyoruz'

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalya'daki futbol sistemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Giffoni Film Festivali'nde konuşan De Laurentiis, mevcut yapının sürdürülemez olduğunu vurguladı.



"FUTBOL 2-3 YIL İÇİNDE YOK OLUR"



"Napoli'nin problemi, diğer kulüpler gibi iflasa sürüklenen bir sistemin içinde olması" diyen De Laurentiis, İngiltere Premier Lig'inin bile her yıl 750 milyon pound zarar ettiğini vurgulayarak, "Bu şekilde devam edersek, futbol 2-3 yıl içinde yok olur" ifadelerini kullandı.

Spor Bakanı'nın futbolcular için sözleşme süresini 8 yıla uzatmasını memnuniyetle karşıladığını belirten İtalyan başkan, bunun yeterli olmadığını dile getirdi:"Bakan çok şey yaptı ama yetmez. Futbolcuların sağlığını tehlikeye atıyoruz. Sistem böyle devam edemez. Müdahale edilmezse her şey çöker. Sadece koltuklarını korumaya çalışan yöneticiler var. Değişim için harekete geçmeliyiz.De Laurentiis, ABD'de basketbolun yaşadığı mali krizi örnek göstererek radikal kararların gerekliliğine dikkat çekti:"Amerika'da NBA yıllar önce büyük zarar ediyordu. Takımlar birleşip ligi 6 ay durdurdu ve sistemlerini değiştirdi. Bizde ise Serie B batmış durumda, Serie A kendini küçültemiyor. Kadın futbolu da maliyet krizinde."Sözlerini sert bir çıkışla noktalayan De Laurentiis, futbolu yöneten kurumlara da yüklendi:"Futbolun arkasındaki kurumlar sanki gelişimini engellemek için savaş açmış gibi davranıyor. Siyasetçiler bizi milyarder sanıyor ama kulüplerin %90'ı borç içinde."