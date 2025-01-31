Mustafa Gürsel: 'Kabul edilemez bir skor ile yenildik'

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise kaliteli bir takım olduklarını, maç sonucunun kendilerine yakışmadığını dile getirdi.



Galibiyetten ötürü Çorum FK'yi tebrik eden Gürsel, "Onlar adına güzel bir galibiyet oldu ama bizim adımıza kabul edilebilir bir skor olmadı. Onun için oyunla ilgili fazla konuşacak bir şey yok." dedi.



Gürsel, 12 hafta kaybetmeyen, iyi bir seri yakalayan takım olduklarına işaret ederek, "Bunu da yapan bu çocuklardı. Şimdi ters giden bazı şeyler var ama şu anda onu, bunu, şunu, şundan ötürü, bundan ötürü diye bireysel suçlamaya girersek bize yakışmaz. Bu takımı daha önce de bu puana getiren bu oyuncular ise bundan sonraki süreçte de çıkacak olan yine bizleriz." ifadelerini kullandı.



Yeni bir galibiyete ihtiyaç duyduklarının altını çizen Gürsel, şunları kaydetti:



"Takım halinde şimdi daha fazla bir ve beraber olma, karakterimizin nasıl takım karakteri olduğunu ortaya koyma zamanı. Bu takımın buradan çıkacak gücü ve kalitesi var. Eksik oyuncularımızın da gelmesiyle en kısa sürede, önümüzdeki hafta bu tepkiyi verecektir. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Biz iyi bir takımız. Bugün bakarsak sonuç bize yakışan bir sonuç olmadı. Bir an önce kafamızı havaya kaldırıp bundan önceki süreçte gösterdiğimiz takım karakterini, son haftalarda kaybettiğimiz uyumu, kendi oyunumuzu, bozulan frekansımızı hemen düzeltip, ilk maçta ilk galibiyetle normale döneceğimizi biliyorum. İşte bu tepkiyi vermemiz lazım."



