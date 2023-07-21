Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a transferlerle ilgili konuştu.



"İLK HEDEFİMİZ TAYLAN'DI"



Dorukhan Toköz transferinin nasıl gerçekleştiğini açıklayan Murat Sancak, "Dorukhan Toköz, gündemimizde olan bir oyuncu değildi. Taylan Antalyalı aklımıza gelmişti. Onunla görüşmüştük ama sonra Dorukhan çıktı, fazla sürmeden anlaştık. Taylan Antalyalı'da bonservis olayı vardı. Bonservisi elinde olduğu için Dorukhan'ı tercih ettik." dedi.



"YUNUS'U DA ALABİLİRİZ"



Yunus Akgün hakkında da konuşan Murat Sancak, "Eğer Galatasaray, Yunus Akgün'ü düşünmüyorsa düşünebiliriz ama şu anda o bölgede ihtiyacımız yok." sözleriyle cümlelerini noktaladı.



