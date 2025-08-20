20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Muleka resmen Konyaspor'da

Jackson Muleka, Konya'da yeni takımının taraftarları tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı.

calendar 20 Ağustos 2025 13:05
Haber: Yeni Şafak, Fotoğraf: AA
Transferi tamamlanan Jackson Muleka için pankartlar hazırlayan Konyasporlular golcü oyuncuyu sloganlarla karşıladı.

Son olarak Suudi Arabistan Ligi'nde mücadele eden 25 yaşındaki forvet, yeni sezonda Konyaspor için ter dökecek.

Muleka, ülkemizde daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formalarını giymişti. Kasımpaşa'da geçirdiği bir sezonun ardından Beşiktaş'a transer olan Kongolu forvet sonrasında Suudi ligine gitmişti.


Akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen Muleka, burada olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Taraftarımızın karşısında çok mutlu hissediyorum. Konyaspor'a katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Gerçekten güzel bir şehre, mükemmel bir takıma geldim, bunun farkındayım" dedi.

Muleka, havalimanında kendisini bekleyen yeşil-beyazlı taraftarları selamlayıp, üçlü çektirdikten sonra araçla alandan ayrıldı. 26 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
