Muhammed Salah imzaya çok yakın: Liverpool

Liverpool'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muhammed Salah ile yeni sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Liverpool, sezon sonuna yaklaşırken performansı zirveye ulaşan Muhammed Salah'ın da takımda kalmak istemesi sebebiyle yeni sözleşme konusunda yıldız oyuncunun isteklerine karşılık verme kararı aldı.
Bu gelişmenin üzerine yıldız oyuncuyla Liverpool'un 2 artı 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Bu sezon Liverpool formasıyla 38 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Mısırlı yıldız, bu maçlarda 30 gol 21 asistlik performans sergiledi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Liverpool, sezon sonuna yaklaşırken performansı zirveye ulaşan Muhammed Salah'ın da takımda kalmak istemesi sebebiyle yeni sözleşme konusunda yıldız oyuncunun isteklerine karşılık verme kararı aldı.
Bu gelişmenin üzerine yıldız oyuncuyla Liverpool'un 2 artı 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Bu sezon Liverpool formasıyla 38 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Mısırlı yıldız, bu maçlarda 30 gol 21 asistlik performans sergiledi.
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