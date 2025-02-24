Muhammed Salah imzaya çok yakın: Liverpool

Liverpool'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muhammed Salah ile yeni sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Muhammed Salah imzaya çok yakın: Liverpool
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2025 18:17
Liverpool'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muhammed Salah ile yeni sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Liverpool, sezon sonuna yaklaşırken performansı zirveye ulaşan Muhammed Salah'ın da takımda kalmak istemesi sebebiyle yeni sözleşme konusunda yıldız oyuncunun isteklerine karşılık verme kararı aldı.

Bu gelişmenin üzerine yıldız oyuncuyla Liverpool'un 2 artı 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla 38 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Mısırlı yıldız, bu maçlarda 30 gol 21 asistlik performans sergiledi.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery