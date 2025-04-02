Mourinho'dan Tadic ve Dzeko'ya neşter

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı derbi 11'inde sürprizlere imza attı.
Kalede Livakovic yerine İrfan Can'ı tercih eden Mourinho, savunmada ise Mert Müldür yerine Çağlar Söyüncü'ye yer verdi.
İyileşen Fred ilk 11'e dönerken, 10 numara bölgesinde ise Tadic veya İrfan Can Kahveci yerine Sebastian Szymanski yer aldı. Forvette ise Dzeko yerine Talisca görev aldı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızları Dusan Tadic ve Edin Dzeko, yedek kulübesinde yer aldı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Kalede Livakovic yerine İrfan Can'ı tercih eden Mourinho, savunmada ise Mert Müldür yerine Çağlar Söyüncü'ye yer verdi.
İyileşen Fred ilk 11'e dönerken, 10 numara bölgesinde ise Tadic veya İrfan Can Kahveci yerine Sebastian Szymanski yer aldı. Forvette ise Dzeko yerine Talisca görev aldı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızları Dusan Tadic ve Edin Dzeko, yedek kulübesinde yer aldı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ