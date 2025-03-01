Monaco, Mika Biereth iel galibiyete uzandı!

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Monaco, konuk ettiği Reims'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco, Mika Biereth iel galibiyete uzandı!
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01 Mart 2025 00:40
Son güncelleme 01 Mart 2025 01:32
Ligue 1'in 24'üncü haftasında Monaco, Reims'i konuk etti.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı. 


Monaco'nun gollerini 34, 39 ve 51'inci dakikalarda Mika Biereth kaydetti.

Bu sonucun ardından Monaco puanını 43'e yükseltti. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Reims ise 22 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Monaco, Toulouse'a konuk olacak. Reims ise Auxerre'i ağırlayacak.

 

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