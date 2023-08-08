MKE Ankaragücü yeni transferini açıkladı

MKE Ankaragücü, sol kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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MKE Ankaragücü yeni transferini açıkladı
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08 Ağustos 2023 18:35
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi.

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