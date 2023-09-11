MKE Ankaragücü ayrılığı açıkladı!

MKE Ankaragücü, Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü ayrılığı açıkladı!
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11 Eylül 2023 14:53
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Giorgi Beridze arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, Giorgi Beridze'ye yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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