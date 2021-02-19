Mısır'da Mostafa Mohamed krizi

Ülkesinde yorumculuk yapan, bir dönem Türkiye'de de oynayan Mısırlı eski golcü Ahmed Belal, hem Mohamed'i hem de ailesini, Galatasaray'ı tercih ettikleri için hakaret derecesinde eleştirince, genç oyuncu açıklama yaptı, ortalık karıştı. Zamalek ve Galatasaray taraftarı bir olup, Ahmed Belal'e tepki gösterdi.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mısır'da Mostafa Mohamed krizi
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19 Şubat 2021 09:34
Türkiye'de bir dönem Konyaspor ve Ankaragücü takımlarının formasını giyen Ahmed Belal, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferini sert bir dille eleştirince, Mısır'da kriz çıktı.

Özellikle Zamalek taraftarları, Belal'e büyük tepki gösterirken, Mohamed de dün sabah sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli futbol adamlarının tüm görüşlerine saygı duyduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Bu tür eleştirilere maruz kalırken, hayatımın altüst olmasına izin vermeyeceğim" ifadesini kullandı. Mohamed bu mesajı paylaştıktan sonra Zamalek ve Galatasaray taraftarları sosyal medyada bir olarak Ahmed Belal'i eleştiri yağmuruna tuttular.

'Parayı tercih ettiler'

Televizyonda yorumculuk yapan Mısırlı eski golcünün, Mohamed'in Galatasaray'ı tercih ederek paraya düşkünlük gösterdiği, ailesinin de bu işte rol oynadığı ve kariyerini Türkiye'de bitireceği yönünde açıklamalarda bulunduğu belirtiliyor. Mohamed'in bu işe özellikle de ailesinin karıştırılması nedeniyle çok üzüldüğü öğrenildi.



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