Antalyaspor'dan casusluk yanıtı: 'Bilgiler hala gidiyor'

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin,dedi.Perçin, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) "Basın Sohbetleri" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. AGC'nin sosyal tesisindeki programda soruları yanıtlayan Perçin, göreve geldiklerinde kulüpte ekonomik anlamda sıkıntılar olduğunu söyledi.Sezona bu nedenle sancılı başladıklarını belirten Perçin, takımın geç kurulduğunu buna rağmen ilk 5 haftada 10 puan topladıklarını aktardı.Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Erol Bulut ile anlaştıklarını hatırlatan Perçin, bu tarz değişikliklerin sancılı olabildiğini ifade etti.Erol Bulut yönetiminde şanssız puanlar kaybettiklerini dile getiren Perçin,diye konuştu.Stada taraftarı çekmek için okullarda projeler başlattıklarına anlatan Perçin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile her okulda bir "Antalyaspor başkanı" seçeceklerini ve özellikle gençler arasında "Antalyasporluluk ruhunu" oluşturmaya çalışacaklarını aktardı.Antalya'nın futbol şehri olmadığını, sosyal anlamda insanların zaman geçirebileceği çok fazla alanın bulunduğuna işaret eden Perçin, iyi sonuçların gelmeye başlamasıyla taraftar sayısının artacağını düşündüğünü vurguladı.Takımın gidişatı ile ilgili karamsar düşünmediğini dile getiren Perçin," ifadelerini kullandı.Türkiye Kupası'nın formatından memnun olmadıklarına değinen Perçin, kupanın formatının değişmesi ve maddi anlamda biraz daha fazla getirisinin olması gerektiğini söyledi.Bir gazetecininsorusu üzerine Perçin, şöyle konuştu:Kulübün çalışanlarından karşı takımın analizcisine bilgi gittiğini anlatan Perçin,ifadelerini kullandı.Bir futbolcularının önceden forma giydiği bir kulüpte bahis oynaması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti aldığına dikkati çeken Perçin,değerlendirmesinde bulundu.Kentteki oda ve iş insanları derneklerinden yeterli desteği alamadıklarını ifade eden Perçin, kendilerine destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'e teşekkür ettiğini kaydetti.Bu yılı "Feda Sezonu" ilan ettiklerini anımsatan Perçin, feda formasının 10 gün içerisinde açıklayacaklarını, odalar, birlikler ve iş insanlarının Antalyaspor için bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.Perçin, Antalyaspor için kapı kapı gezdiklerini, adeta dilenci olduklarını belirterek, kulübün 35 milyon dolardan fazla borcu olduğunu söyledi.Bir gazetecinin Emre Belözoğlu'nunşeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Perçin" dedi.Bir gazetecinin, "şeklindeki sorusuna Perçin,yanıtını verdi.Perçin, Antalyaspor'un bu yıl ligden düşme tehlikesi yaşayacağını düşünmediğini hatta ligi üst sıralarda bitireceğine inandığını sözlerine ekledi.