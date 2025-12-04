04 Aralık
Altay, iç sahada ilk galibiyeti arıyor!

Altay, sahasında ağırlayacağı Eskişehir Anadoluspor'u mağlup ederek evinde ilk galibiyetini istiyor.

04 Aralık 2025 13:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay, iç sahada ilk galibiyeti arıyor!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste aldığı 3 mağlubiyetle düşme hattında kalan Altay, cumartesi günü evinde Eskişehir Anadoluspor'u yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İzmir'de çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, taraftarının önünde ilk zaferini alarak 12'nci adamın yüzünü güldürmek istiyor.

Bu periyotta evinde Ayvalıkgücü Belediyespor (0-0) ve Karşıyaka (1-1) ile berabere kalan Altay, Eskişehirspor'a 3-2, Söke 1970'e 4-1, Balıkesirspor'a ise 1-0 yenilmekten kurtulamadı.


Altay, seyirci avantajıyla çıktığı maçlarda 15 puan toplama ihtimali olmasına rağmen sadece 2 puan kazanarak 13 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar son olarak geçen sezon 2'nci Lig'e veda ettiği 3 Mayıs'ta evinde Kırklarelispor'u 3-0 yenmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
