04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-1DA
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
2-132'
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
0-031'
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Bodrum, kupada yoluna devam ediyor

1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum FK, kupada da gruplara kaldı.

calendar 04 Aralık 2025 13:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Çorum FK'yı 4-0 yenerek yeniden Süper Lig potasına adını yazdıran Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gruplara kalıp yoluna devam etti.

Kupadaki Muğla derbisinde 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan hemşehrisi Muğlaspor deplasmanına çıkan Bodrum FK rakibini 2-1 yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı. Maçın ilk devresini 1-0 geride tamamlayan Bodrum FK yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele ederken, ikinci yarıda İsmail Tarım ve 90+1'inci dakikada Ali Habeşoğlu'nun golleriyle 4'üncü turu kazasız bitirdi.

Teknik direktör Burhan Eşer, zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Kupada her takım, her takımı yenebiliyor. Biz de zorlu bir maç oynadık. Muğlaspor takımı kendi liginde üst sıralarda. Şimdi iki kulvarda mücadele edeceğiz. Ligde ilk 2 sıradayız. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.


Bodrum FK, kupada grup aşamasına kalmadan önce Tire 2021 FK, Zonguldakspor ve Muğlaspor'u eledi. Yeşil-beyazlılar bu hafta ligde ise Bandırmaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bodrum ekibi ligdeki son iki deplasmanını kaybetmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
