04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-1DA
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
2-129'
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
0-028'
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Antalyaspor'dan Cenk Tosun açıklaması!

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

calendar 04 Aralık 2025 13:31
Fotoğraf: Instagram
Antalyaspor'dan Cenk Tosun açıklaması!
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Cenk Tosun'un transfer gündeminde olup olmadığıyla ilgili soruya cevap verdi.

Perçin, "Kendisi şu anda ameliyat oldu. Daha hazır futbolcular düşünebiliriz. O da şartlar oluşursa. Bu futbolcuların maliyeti de var." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, ekim ayında İrfan Can Kahveci ile birlikte Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
