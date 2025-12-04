Antalyaspor'dan Cenk Tosun açıklaması!

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Cenk Tosun'un transfer gündeminde olup olmadığıyla ilgili soruya cevap verdi.
Perçin, "Kendisi şu anda ameliyat oldu. Daha hazır futbolcular düşünebiliriz. O da şartlar oluşursa. Bu futbolcuların maliyeti de var." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe, ekim ayında İrfan Can Kahveci ile birlikte Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı.
