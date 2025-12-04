04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
13:00
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
13:30
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
13:30
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Ömer Üründül: "Okan Buruk beni çok kızdırdı"

Ömer Üründül, Okan Buruk'un açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

calendar 04 Aralık 2025 10:22 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 10:25
Haber: Sporx.com
Ömer Üründül: 'Okan Buruk beni çok kızdırdı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1-1 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendiren Ömer Üründül, Okan Buruk'un karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Üründül'ün Libre Sports YouTube kanalında yaptığı konuşma şöyle:

"Okan Buruk'un maç sonrası beyanatları beni çok kızdırdı. Kendin bir defa büyük hata yapıyorsun.


Sen 89'da niye oyuna Icardi'yi alıyorsun. O Icardi 89'da oyuna girerse topa ayağı değer mi? Bunları yapıyorsun sonra çıkıyorsun... Ben hakemi eleştirmesine de kızmıyorum ama 'Canımızı zor kurtardık' diyor...

Bakın bu beyanatlarla Türk futbolu hiçbir zaman bir şey kazanmaz. Çok efendi bir teknik direktör gelmiş, kimseye sataşmıyor, sadece oyuna bakıyor. Sadettin Saran, Dursun Özbek'e özel telefon açıp davet ediyor. Daha da önemlisi kafesi kaldırmışlar...

Böyle bir yaklaşımla hiç oyunu gerdirecek en ufak bir beyanat olmadan, tutup da 'Biz canımızı kurtardık' dersen bu fair-play'e uygun bir şey değil. Çok ayıp etti." 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.