Ömer Üründül: 'Okan Buruk beni çok kızdırdı'

1-1 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendiren Ömer Üründül, Okan Buruk'un karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayı eleştirdi.
Üründül'ün Libre Sports YouTube kanalında yaptığı konuşma şöyle:
"Okan Buruk'un maç sonrası beyanatları beni çok kızdırdı. Kendin bir defa büyük hata yapıyorsun.
Sen 89'da niye oyuna Icardi'yi alıyorsun. O Icardi 89'da oyuna girerse topa ayağı değer mi? Bunları yapıyorsun sonra çıkıyorsun... Ben hakemi eleştirmesine de kızmıyorum ama 'Canımızı zor kurtardık' diyor...
Bakın bu beyanatlarla Türk futbolu hiçbir zaman bir şey kazanmaz. Çok efendi bir teknik direktör gelmiş, kimseye sataşmıyor, sadece oyuna bakıyor. Sadettin Saran, Dursun Özbek'e özel telefon açıp davet ediyor. Daha da önemlisi kafesi kaldırmışlar...
Böyle bir yaklaşımla hiç oyunu gerdirecek en ufak bir beyanat olmadan, tutup da 'Biz canımızı kurtardık' dersen bu fair-play'e uygun bir şey değil. Çok ayıp etti."
Üründül'ün Libre Sports YouTube kanalında yaptığı konuşma şöyle:
"Okan Buruk'un maç sonrası beyanatları beni çok kızdırdı. Kendin bir defa büyük hata yapıyorsun.
Sen 89'da niye oyuna Icardi'yi alıyorsun. O Icardi 89'da oyuna girerse topa ayağı değer mi? Bunları yapıyorsun sonra çıkıyorsun... Ben hakemi eleştirmesine de kızmıyorum ama 'Canımızı zor kurtardık' diyor...
Bakın bu beyanatlarla Türk futbolu hiçbir zaman bir şey kazanmaz. Çok efendi bir teknik direktör gelmiş, kimseye sataşmıyor, sadece oyuna bakıyor. Sadettin Saran, Dursun Özbek'e özel telefon açıp davet ediyor. Daha da önemlisi kafesi kaldırmışlar...
Böyle bir yaklaşımla hiç oyunu gerdirecek en ufak bir beyanat olmadan, tutup da 'Biz canımızı kurtardık' dersen bu fair-play'e uygun bir şey değil. Çok ayıp etti."